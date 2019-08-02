استشهاد مدني بهجوم مسلح في قضاء المقدادية

2019/08/02 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الجمعة، بإستشهاد مدني بهجوم مسلح في قضاء المقدادية في محافظة ديالى.

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