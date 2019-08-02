2019/08/02 | 18:28
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- أفاد مصدر امني، الجمعة، بإستشهاد مدني بهجوم مسلح في قضاء المقدادية في محافظة ديالى.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (استشهاد مدني بهجوم مسلح في قضاء المقدادية ) نشر أولاً على موقع (موازين) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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