الدفاع المدني تكافح حريقاً اندلع قرب السوق الكبير بالنجف

2019/08/02 | 18:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الجمعة، بإندلاع حريق في مبنى قرب السوق الكبير بمحافظة النجف الاشرف.

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