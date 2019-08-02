14 جريحا بحادث سير في منطقة بالسليمانية

2019/08/02 | 18:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلنت مديرية شرطة منطقة "ڕاپـڕین" في محافظة السليمانية يوم الجمعة عن اصابة ما لا يقل عن 14 شخصا في حادث مروي.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب ان الحادث وقع في منطقة "حاجياوا" من دون مزيد من التفاصيل.

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