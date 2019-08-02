كربلاء:افتتاح جامعة الزهراء للبنات بكلياتها الثلاث ..تعرف على التفاصيل والاسعار

2019/08/02 | 18:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت الامانة العامة للعتبة الحسينية المقدسة عن افتتاح جامعة الزهراء (عليها السلام) للبنات في مدينة كربلاء المقدسة لهذا العام 2019..2020وقال رئيس قسم التعليم العالي ومسؤول قسم الاعلام بالعتبة الحسينية السيد (افضل الشامي) ان جامعة الزهراء هي اول جامعة للبنات بالعراق وتشمل ثلاث كليات وهي (الصيدلة ) و(التقنيات الطبية) وتشمل ،التخدير، السوناروالاشعه والعلاج الطبيعي) اضافة الى الكلية الثالثة وهي (كليه التربية) وتحتوي على (قسم الإنكليزي، قسم الرياضيات، قسم اللغه العربية)

واوضح الشامي خلال لقائه مع وكالة نون الخبرية ان اسعار السنة الدراسية لكلية الصيدلة في جامعة الزهراء تبلغ 7 مليون دينار والتقنيات الطبية قسم التخدير 3،500 مليون دينار وقسم الأشعةوالسونار ٣٢٥٠٠٠٠ مليون دينار وقسم العلاج الطبيعي ٣٢٥٠٠٠٠ مليون دينار

واضاف اما قسم الللغة العربية ١٠٠٠٠٠٠ مليون دينار للعام الدراسي وقسم اللغة الإنكليزية ١٥٠٠٠٠٠ مليون دينار اما قسم الرياضيات ١٥٠٠٠٠٠ مليون دينار للعام الدراسي الواحد

واشار رئيس قسم التعليم العالي ومسؤول قسم الاعلام بالعتبة الحسينية السيد (افضل الشامي) ان اختيار هذه الاقسام الطبية لجنس الاناث هو بسبب قلة وجودهم في هكذا اختصاصات مبينا ان عملية القبول بالجامعة وبعدها التعيينات سكتون خاضعة الى الوزارات المعنية.

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وكالة نون خاص

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