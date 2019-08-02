الخارجيـة : احدى المقابر الجماعيـة في المثنـى تضم رفات 32 من المفقوديـن الكويتييـن

2019/08/02 | 18:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية العراقية ان إحدى المقابر الجماعيّة في محافظة المثنى تضمُّ رفات بعض المفقودين الكويتيين ، مؤكدة استمرارها بالعمل لكشف مصير جميع المفقودين الكويتيين .وذكـر المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحّاف في بيان صحفي :” ان السلطات العراقـيّة تسعى باهتمام بالغ لإنهاء آثار المأساة الإنسانـيَّة التي تعرّض لها الأشقاء الكويتيون إبّان الاجتياح الصدّامي لبلادهم […]

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