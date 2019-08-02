مسلحون يسلبون شخصاً 12 ألف دولار جنوب غرب بغداد

2019/08/02 | 18:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الجمعة، بأن مسلحين سلبوا شخصاً 12 ألف دولار جنوب غربي بغداد.وقال المصدر ، إن ” ثلاثة أشخاص مسلحين أقدموا ، اليوم، على تسليب شخص مبلغ قدره ١٢ ألف دولار أمريكي , بعد إصابته بطلق ناري بمنطقة الساق ضمن حي الري في منطقة البياع جنوب غربي بغداد “.وأضاف المصدر …

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