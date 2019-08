تفقُّد إشعارات هاتف Android الخاص بك على حاسوب Windows

2019/08/02 | 18:39

إشعارات هاتف Android الخاص بك على حاسوب Windows

كان هذا منتَظَراً منذ وقتٍ طويلٍ، ولكن أخيراً صارت مايكروسوفت تملك نظاماً خاصاًلإدارة إشعارات Android عن طريق Windows.

إذ يمكِّنك هذا النظام من رؤية إشعارات هاتف Android الخاص بك على حاسوبك العامل بنظام Windows 10 حال وصولها، ومن مراجعة كامل سجلِّ رسائلك النصية القصيرة إلى جانب أية إشعاراتٍ معلَّقةٍ وقتما شئت.



ويمكنك كذلك الردُّ على الرسائل وكتابة رسائل جديدةٍ من حاسوبك.

إليك كيفية تنفيذ ذلك، بحسب ما نصح به موقع The Verge الأمريكي.

على حاسوبك العامل بنظام Windows 10

أولاً، احرص على أن تملك أحدث نسخةٍ من تطبيق Your Phone:

افتح متجر مايكروسوفت، وابحث عن «Your Phone» .

إذا لم يكن التطبيق مثبَّتاً، فثبِّته.

أما إذا كان التطبيق مثبَّتاً، فانقر على زرِّ النقاط الثلاث للقائمة بجوار أمر «Launch».



وإذا ظهرت كلمة «Update»، فاخترها.

والآن، حضِّر حاسوبك للاتصال:

افتح تطبيق Your Phone.

انقر على صندوق Android، ثم انقر على «Get Started».

أدخِل رقم هاتفك في الموجِّه الظاهر.

هل سار ذلك على ما يرام؟ حسناً.



والآن لننتقل إلى الهاتف.

على هاتف Android الخاص بك

ابحث عن رسالةٍ نصيةٍ من مايكروسوفت تحتوي على رابطٍ لتثبيت تطبيق Your Phone Companion (أو ابحث بنفسك عن التطبيق في متجر Play)، ثم ثبِّته.

افتح تطبيق Your Phone Companion، واضغط على «Sign in with Microsoft» .

أدخِل بيانات مايكروسوفت الخاصة بك.



واحرص على استخدام الحساب نفسه الظاهر في تطبيق Your Phone على حاسوبك.

امنح التطبيق جميع الأذونات التي يطلبها.

حين يطالبك التطبيق بإعداد تطبيق Your Phone على حاسوبك الشخصي، اضغط على «My PC is ready» .

حين يطلب منك التطبيق السماح بالاتصال، اضغط على «Allow» .

الرابط الأخير

لم تبقَ سوى خطوةٍ واحدةٍ، وهي التي تسمح بتمرير الإشعارات:

افتح إعدادات نظام هاتفك، وابحث عن «Notification Access»، ثم اضغط على خيار Notification Access.

ابحث عن تطبيق Your Phone Companion في القائمة، وفعّل بالضغط على زرِّ التبديل جواره.

اضغط على «Allow» في نافذة التأكيد الظاهرة.

عُد إلى تطبيق Your Phone على حاسوبك، وانقر على تبويب Notification على يسار الشاشة.



وإذا لم ترَ تبويب Notification، فأغلق التطبيق ثم أعِد فتحه.

انقر على «Get started»، ثم انقر على خيار «Open settings for me».



وقد ضبطت إعداداتك يدوياً بالفعل (وهي الوسيلة المباشرة لفعل ذلك، والطريقة الوحيدة أيضاً منذ صدور نظام Android Q هذا العام)، لذا ينبغي أن يعود بك التطبيق مباشرةً إلى شاشة الإشعارات/Notifications

هذا كل شيء! والآن، أية إعدادات تصل هاتفك ستظهر على سطح المكتب في حاسوبك ثم تنتقل إلى Windows 10 Notification Center (في الركن السفلي الأيمن من الشاشة).



وستشمل أية رسائل نصيةٍ خيار الردِّ عليها، وهو أمرٌ مقتصرٌ إلى الآن على تطبيق Android الأصلي للرسائل النصية القصيرة ولكنه سيتوسَّع قريباًليدعم جميع التطبيقات ذات وظائف الردِّ في إشعاراتها.

ومتى شئت مراجعة جميع رسائلك وإشعاراتك المعلَّقة، ما عليك سوى فتح تطبيق Your Phone على حاسوبك.



وبينما تستخدمه، انقر على أمر «Customize» داخل تبويب Notifications، وسيسمح لك ذلك باختيار التطبيقات التي ترغب في إيقاف إشعاراتها إذا أردت الحدَّ من الضوضاء.

