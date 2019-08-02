2019/08/02 | 18:43

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC أثارت ممثلة لبنانية ضجة كبيرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما دعت إلى حرق الفلسطينيين في “أفران هتلر” إثر احتجاجاتهم على قرارات وزارة العمل اللبنانية.وكتبت الممثلة اللبنانية سهى قيقانو على “تويتر”، أن “تظاهرات الفلسطينيين في منطقة صيدا جنوب لبنان، تحتاج إلى قمع استخباراتي أو حكومة عسكرية أو أفران تشبه تلك […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص ممثلة لبنانية تدعو إلى حرق الفلسطينيين بـ”أفران هتلر”! المركز الخبري الوطني.

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