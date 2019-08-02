ادارة نادي الشرطة تكذب ادعاءات ادارة سموحة

2019/08/02 | 18:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / ماهر حسان استغربت الهيئة الادارية لنادي الشرطة الرياضي، الانباء التي صدرت من رئيس نادي سموحة بخصوص الزج بأسم نادي الشرطة في صفقة اللاعب حسام حسن!، عادة تلك الانباء مجرد اكذوبة اطلقها النادي المصري من اجل رفع سعر اللاعب المذكور.وقال المتحدث الرسمي بأسم لجنة التعاقدات، د.عدي الربيعي: استغبرنا كادراة من الانباء التي

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