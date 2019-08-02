2019/08/02 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 88C02T3wee4

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. استضافة الباحث في الشأن العراقي اياد الدليمي في الحصاد الاخباري) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. استضافة الباحث في الشأن العراقي اياد الدليمي في الحصاد الاخباري) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).