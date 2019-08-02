إعتقال 5 اشخاص من مرتكبي الدكة العشائرية في بغداد

2019/08/02 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت نجدة بغداد، اليوم الجمعة، إعتقال 5 أشخاص من مرتكبي "الدكة" العشائرية في شارع 60 في منطقة الدورة ببغداد.

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