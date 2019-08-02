السكك الحديد تساهم بنقل الزائرين من المحافظات الى بغداد لاحياء ذكرى استشهاد الإمام الجواد (عليه السلام)

2019/08/02 | 18:49

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت الشركة العامة لسكك الحديد العراقية التابعة لوزارة النقل، اليوم الجمعة، ان إعداد الزائرين الذين تم نقلهم بواسطة قطاراتها لتأدية مراسيم زيارة ذكرى استشهاد الإمام الجواد عليه السلام بلغ (1300) زائر

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