2019/08/02 | 18:49

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الشباب والرياضة : هذا هو موعد افتتاح ملعب الحبيبية؟

اعلنت وزارة الشباب والرياضة عن موعد افتتاح ملعب الحبيبية في العاصمة

بغداد، فيما بينت ان الموعد خلال الشهر المقبل.وقالت الوزارة في بيان انها تؤكد الاقتراب من انجاز ملعب الحبيبية سعة

30 ألف متفرج، مشيرة الى انه من المؤمل افتتاحه خلال شهر أيلول

المقبل.واضاف البيان انها بانتظار آراء الجمهور والمعنيين بالشأن الرياضي حول

المنتخبين أو الفريقين والنجوم الذين سيقصون شريط الافتتاح ليتسنى

للوزارة تهيئة الجوانب التنظيمية وإخراج الاحتفالية بأبهى صورة تلبية

لرغبات الجماهير الوفية.

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