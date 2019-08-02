2019/08/02 | 18:49

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النقل تعلن جاهزيتها لإعادة تأهيل خط سكك حديد “بغداد-اسطنبول”

كشفت الشركة العامة للسكك الحديدية التابعة لوزارة النقل، الجمعة،

عن جاهزيتها لإعادة العمل بخط سكك حديد يربط بغداد باسطنبول، مرورا

بالاراضي السورية، فيما أشارت إلى عرض الطريق للاستثمار بغية إعادة

تأهيل بعض اجزاءه المسروقة أو المدمرة من قبل تنظيم داعش.

ونقل عن مدير الشركة طالب الحسيني في تصريحات صحفية قوله، إن

“الربط السككي بين العراق، وتركيا، موجود عبر خط يمر عن طريق مدينة

قامشلي السورية، لكنه متوقف عن العمل نتيجة تضرر في بعض أجزائه إثر

العمليات العسكرية، والإرهابية”، مبينا أن “الخط يمر في الأراضي

السورية، بحدود (50-40) كيلو متر، وهو ينطلق من بغداد، إلى قامشلي،

ومن بعدها يصل إلى إسطنبول في تركيا”.

وأضاف الحسيني، أن “وزارة النقل، لاسيما الشركة العامة للسكك جاهزة

لتفعيل هذا الخط، لكنه بالنتيجة يحتاج إلى رصد أموال لإعادة تأهيله،

لأن السكك في كل دول العالم هي بنى تحتية يحتاج لها أموال طائلة،

وفترة زمنية طويلة، وجهود”، موضحا أن “في الوقت الحاضر هذه المشاريع

لإعادة التأهيل، معروضة لاستثمار وليس للتنفيذ”.

وأشار إلى أن “خط بغداد – قامشلي – إسطنبول، بحاجة للتأهيل، ولازال

لم يخرج من الخدمة لكن بعض القطوعات التي حصلت فيه نتيجة العمليات

العسكرية، والإرهابية، تحتاج إلى تأهيل لأنه تعرض إلى تجاوزات،

وسرقات وتدمير من قبل عصابات داعش الإرهابي”.

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