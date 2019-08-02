2019/08/02 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النجف / خطوة برس أعلنت مديرية الدفاع المدني في النجف اليوم الجمعة عن اخماد حريق نشب في مخزنين تجاريين وسط المدينة.وأكد بيان رسمي تلقته “خطوة برس” أن “فرق الدفاع المدني كافحت حادث حريق كبير نشب داخل مخازن تجارية تحتوي على حقائب واحذية في شارع الصادق المدينة القديمة”.وأضاف البيان أن “كثر من عشر فرق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إخماد حريق نشب في مخزنين تجاريين في النجف وكالة خطوة برس.

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