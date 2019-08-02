الخارجية تعلق بشأن المفقودين الكويتيين في حرب الخليج الثانية  

2019/08/02 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأكدت وزارة الخارجية، الجمعة، سعي بغداد واهتمامها البالغ لتحديد مصير جميع المفقودين الكويتيين ‎خلال فترة حرب الخليج الثانية.‎

وقال المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف في بيان تلقته “كلكامش برس”، “نسعى وباهتمام بالغ لإنهاء آثار المأساة الإنسانـيَّة ‏التي تعرّض لها الأشقاء الكويتيون إبّان الاجتياح الصدّامي لبلادهم في سنة 1990، والتوصُّل إلى مصير ‏الأسرى والمفقودين الكويتيّين”، مبينا أن “الفريق الفنّي العراقيّ المعنيّ وبمُشارَكة بعثة الصليب الأحمر في ‏بغداد تمكن من العُثُور على إحدى المقابر الجماعيّة في محافظة المثنى في 2019/3/6 تضمُّ رفات (46‏‎)”.

وأضاف الصحاف أن “النتائج الأوليّة للتحليل الجيني أسفرت عن أنّ 32 من هذه الرفات عائدة للمفقودين ‏الكويتيين”، مشيراً إلى أن “وزارة الخارجيّة ترأست الوفد العراقيّ إلى اجتماعات عمّان للجنة الفنية الفرعيّة ‏الــ(109)، واللجنة الثلاثيّة الــ(48)، وستعمل مع الجانب الكويتيّ لنقل هذه الرفات، وإتاحة كلّ الدعم ‏المُناسِب لتيسير النشاطات القادمة‎”.

وأكد أن “العراق لن يدّخر جُهداً من أجل تحديد مصير أبناء باقي المفقودين، وما تمّ اكتشافه مُؤخّراً يُؤشّر ‏على استمرار الجُهُود التي أدَّت للتوصُّل إلى معلومات تتعلق بهذه الرفات”، عادا إياه “تقدّماً ملموساً في ‏طريق إنهاء هذا الملف، ويأمل العراق، ويعمل بجدّ لتحديد مصير جميع المفقودين”.

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