مصرع مدني واصابة ابن شقيقته بهجوم مسلح شرقي ديالى

2019/08/02 | 18:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادأفاد مصدر محلي في محافظة ديالى ،الجمعة، بأن مدنياً قُتل وأُصيب ابن شقيقته بهجوم مسلح شمال شرقي المحافظة.

وقال المصدر، في تصريح لـ”كلكامش برس”، إن “مسلحاً قام بمهاجمة رجل يعمل سائق شاحنة وارداه قتيلا فيما اصاب نجل شقيقته أثناء تواجده بقربه في مركز ناحية ابي صيدا شمال شرقي ديالى”.

وأضاف المصدر الذي فضّل عدم الكشف عن هويته، أنه “تم نقل جثة الضحية الى الطب العدلي والمصاب الى مستشفى لتلقي العلاج وفتح تحقيق بالحادث”، مؤكداً، أن “الحادث جنائي بحت”.

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