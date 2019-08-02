2019/08/02 | 18:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية تكشف عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق والاردن ومصر ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية تكشف عن اجتماع مرتقب بين وزراء خارجية العراق والاردن ومصر ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).