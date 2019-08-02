2019/08/02 | 18:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC قال نائب برلماني ونشطاء، إن تركيا بدأت في ملء خزان سد ضخم لتوليد الكهرباء على نهر دجلة، رغم احتجاجات على أن ملء الخزان سيشرد الآلاف في تركيا، ويهدد بنقص في المياه عند مصب النهر في العراق.ووفق صور للأقمار الصناعية فإن المياه بدأت تتجمع خلف سد إليسو، وهو مشروع استمر […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص تركيا تواصل تهديدها بتعطيش العراق..وتملأ سداً عملاقا على دجلة المركز الخبري الوطني.

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