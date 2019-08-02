2019/08/02 | 18:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في ذكرى وفاته

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (أمانة بغداد: نجاح خطة "زيارة الإمام الجواد" بمشاركة 1300 عامل ) نشر أولاً على موقع (رووداو) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (أمانة بغداد: نجاح خطة "زيارة الإمام الجواد" بمشاركة 1300 عامل ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (رووداو).