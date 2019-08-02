مازحه فقتله.. اعتقال شخص اطلق النار على صديقه بميسان

2019/08/02 | 18:57

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بغداد اليوم- ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الجمعة، عن اعتقال متهم أقدم على قتل صديقه أثناء العبث بسلاح ناري في...





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