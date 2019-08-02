على خلفية مشاجرة تطورت لدكة عشائرية.. اعتقال 5 أشخاص جنوبي بغداد

2019/08/02 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر امني، الجمعة، بإعتقال 5 أشخاص على خلفية نشوب مشاجرة تطورت لدكة عشائرية، جنوبي العاصمة بغداد.

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