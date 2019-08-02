شاهد.. متظاهرو الجزائر يرفعون شعار ” لا حوار مع العصابات” وسط تشديدات أمنية مكثفة

2019/08/02 | 19:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال حسان الجزايري، مراسل قناة الغد الإخبارية من الجزائر، إن أعداد المتظاهرين في تزايد، لافتًا إلى أن مئات المتظاهرين تجمعوا في منطقة البريد المركزي وسط تعزيزات مشددة من الأمن الوطني.

وأضاف الجزايري، خلال مداخله له بالفقرة الإخبارية، أن المتظاهرين يؤكدون في هتافاتهم أنه لا حوار في ظل حكم العصابات، مطالبين فرض الطابع المدني للدولة، موضحًا أن المتظاهرين يطالبون برحيل حكومة بدوي والبحث عن حلول للخروج من الأزمة السياسية الراهنة.

وأشار مراسل قناة الغد من الجزائر، إلى أن لجنة الحوار والوساطة خلال اجتماعها قررت مواصلة نشاطها، كما شهدت استقالة عضوها عز الدين بن عيسى، وأكدت أنها حصلت على ضمانات من قبل رئيس الدولة المؤقت والجيش، مشيرًا إلى أن الحراك الشعبي أكد أن حكومة بدوي لا يمكن أن تكون الضامن لاستقلالية الانتخابات الرئاسية القادمة.

يذكر أنه انطلقت مظاهرات في وسط الجزائر للأسبوع الـ 24 على التوالي، وذلك للمطالبة بضرورة رحيل رموز بوتفليقة، مؤكدين في الوقت ذاته على مدنية الدولة، كما شددت قوات الأمن من اجراءاتها الامنية وسط العاصمة وعند مداخلها تأتي المظاهرات وسط استقالات بين أعضاء لجنة الحوار الوطني.

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