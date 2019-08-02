العراق: نسعى لإنهاء آثار المأساة الإنسانـيَّة التي تعرّض لها الأشقاء الكويتيون إبّان الاجتياح الصدّامي

2019/08/02 | 19:01

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بدر نيوز/ بغداد… أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية أحمد الصحاف ان العراق يسعى لإنهاء آثار المأساة الإنسانـيَّة التي تعرّض لها الأشقاء الكويتيون إبّان الاجتياح الصدّامي لبلادهم في سنة 1990.وقال الصحاف في بيان حصلت عليه / بدر نيوز/ “تسعى السلطات العراقـيّة وباهتمام بالغ لإنهاء آثار المأساة الإنسانـيَّة التي تعرّض لها الأشقاء الكويتيون إبّان الاجتياح الصدّامي […]

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