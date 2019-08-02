في ثاني حادث سير بإقليم كوردستان .. وفاة امرأة واصابة ثلاثة اخرين قرب اربيل

2019/08/02 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ افاد مصدر مديرية مرور محافظة اربيل عاصمة اقليم كوردستان يوم الجمعة بمصرع امرأة واصابة ثلاثة اخرين بحادث سير على طريق "طق طق" – "كويسنجق"

وقال المصدر ان عجلة نوع "تويوتا بيك آب" حكومية انقلبت على الطريق المذكور مما ادى الى مصرع امرأة تُدعى (ن، م، ع) واصابة ثلاثة اخرين بجروح كانوا يستقلون العجلة.

يأتي هذا في وقت اعلنت فيه مديرية شرطة منطقة "ڕاپـڕین" في محافظة السليمانية اليوم عن اصابة ما لا يقل عن 14 شخصا في حادث مروي.

وقالت الشرطة في بيان مقتضب ان الحادث وقع في منطقة "حاجياوا" من دون مزيد من التفاصيل.

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