باريس سان جيرمان لا يريد كوتينيو

2019/08/02 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نادر مجدي

ألاعب البرازيلي فيليب كوتينيو قد بدأ العد التنازلي لرحيله عن برشلونة في الأيام القادمة ، فالبارسا كان يريد استخدام كوتينيو لإغراء نادي باريس سان جيرمان الفرنسي من اجل الحصول علي نيمار بدلا ألاعب .

لكن التقارير اثبتت ان نادي باريس سان جيرمان لا يرغب ان يكون كوتينيو لاعبا في الفريق الباريسي ، ولا يريد ادخال عملية كوتينيو في صفقة نيمار .

وتُعقد هذه الوضعية من موقف كوتينيو في سوق الانتقالات وفي مسيرته المهنية حيث أنه لا يملك حظوظ كبيرة للعب في التشكيل الأساسي لفريق المدرب إرنستو فالفيردي.

خصوصا ان الأمور الان أصبحت صعبة علي فيليب كوتينيو للبقاء في الفريق الكتالوني لكثرة الاعبين الموجودين في مركز ألاعب سواء في مركز صانع الألعاب او حتي في خط الوسط ، لان البارسا قد استقدم ألاعب الفرنسي أنطوان جريزمان ليلعب في مركز صانع الألعاب ، وأيضا قد حصل علي ألاعب الهولندي فرانكي دي يونج للعب في مركز خط الوسط للفريق .

وأعلنت صحيفة سبورت الكاتالونية اليوم الجمعة بأن ليوناردو المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان أبلغ برشلونة بعدم رغبته في قدوم كوتينيو إلى نادي العاصمة الفرنسية هذا الصيف.

ويحتاج برشلونة حالياً إلى الحصول على المال لتلبية مطالب باريس والتي تُقدر بقيمة 300 مليون يورو تقريباً للتخلي عن نيمار.

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