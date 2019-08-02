2019/08/02 | 19:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية عن إتلاف شحنة بيض مائدة الممنوع من الأستيراد ، من أجل دعم المنتج المحلي في منفذ الشيب الحدودي بميسان.وقالت الهيئة في بيان لها , إنه “تم ذلك بعد ضبط ثمان شاحنات بيض مائدة تقدر بـ 3200 كارتون “، تمت عملية الإتلاف وفق محضر أصولي من قبل اللجنة المختصة من الدوائر …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف شحنة 8 شاحنات بيض المائدة حفاظاً على المنتج المحلي في الشيب النعيم نيوز.

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