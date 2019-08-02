بذكرى اجتياح الكويت .. العراق يؤكد استمراره بكشف مصير المفقودين الكويتيين

2019/08/02 | 19:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان تلقى، موقع الغدير نسخة منه، إن "السلطات العراقـيّة تسعى وباهتمام بالغ لإنهاء آثار المأساة الإنسانـيَّة التي تعرّض لها الأشقاء الكويتيون إبّان الاجتياح الصدّامي لبلادهم في سنة 1990، والتوصُّل إلى مصير الأسرى والمفقودين الكويتيّين".وأضاف الصحاف، أن "الفريق الفنّي العراقيّ المعنيّ وبمُشارَكة بعثة الصليب الأحمر في بغداد تمكن من العُثُور على إحدى المقابر الجماعيّة في محافظة المثنى في 2019/3/6 تضمُّ رفات (46)، وأسفرت النتائج الأوليّة للتحليل الجينيّ عن أنّ 32 من هذه الرفات عائدة للمفقودين الكويتيين".وأشار إلى أن "وزارة الخارجيّة ترأست الوفد العراقيّ إلى اجتماعات عمّان للجنة الفنية الفرعيّة الــ(109)، واللجنة الثلاثيّة الــ(48)، وستعمل مع الجانب الكويتيّ لنقل هذه الرفات، وإتاحة كلّ الدعم المُناسِب لتيسير النشاطات القادمة".وأكد الصحاف، أن "العراق لن يدّخر جُهداً من أجل تحديد مصير أبناء باقي المفقودين، وما تمّ اكتشافه مُؤخّراً يُؤشّر على استمرار الجُهُود التي أدَّت للتوصُّل إلى معلومات تتعلق بهذه الرفات، ونعدّه تقدّماً ملموساً في طريق إنهاء هذا الملف، ويأمل العراق، ويعمل بجدّ لتحديد مصير جميع المفقودين".يشار إلى أن الثاني من شهر آب يصادف الذكرى السنوية لغزو نظام صدام حسين لدولة الكويت في عام 1990.انتهى.ص.هـ.ح.

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