الأنبار.. حملةٌ أمنية لحصر “البرمودا” بيد الدولة

2019/08/02 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خاص ـ الحل العراق أصدرت قيادة شرطة محافظة #الأنبار، اليوم الجمعة، بياناً أكدت فيه أنها ستقوم بمحاسبة جميع الشباب الذين يرتدون الملابس القصيرة (البرمودا) في الأسواق والأماكن العامة.القيادة ذكرت […]

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