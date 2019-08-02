قيادي في بابليون يعلن قرب جمع تواقيع لطرد السفير الأمريكي

2019/08/02 | 19:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد:سومر نيوز

أعلن القيادي في حركة بابليون ظافر لويس، الجمعة، عن قرب جمع تواقيع لطرد السفير الأمريكي من البلاد.

وقال...

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