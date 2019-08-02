2019/08/02 | 19:08

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بغداد:سومر نيوز

الغزي يدعو الحكومة الى تهيئة بيئة صالحة لمشاريع الشباب الموهوبين

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