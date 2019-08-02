التعليم العالي تشكل 3 لجان لمتابعة جامعات كردستان والاعتراف بها

2019/08/02 | 19:09

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تشكيل ثلاث لجان، لمتابعة إجراءات الاعتراف بعدد من الجامعات الحكومية في إقليم كردستان.

واشارت وثيقة صادرة عن الوزارة، الى قيام اللجان الثلاث، بزيارة الإقليم، للاطلاع ميدانيا على المتطلبات اللازمة، للاعتراف بتسع جامعات، وهي جامعات سوران، وحلبجة، وكرميان، وزاخو، ورابرين، وكردستان، إضافة الى الجامعات التقنية في اربيل والسليمانية ودهوك، ومتابعة توصيات اللجان الوزارية التي سبق وان زارت الجامعات الحكومية التسع المذكورة.

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