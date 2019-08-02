2019/08/02 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت هيئة المنافذ الحدودية إتلاف شحنة من مادة الدجاج الغير صالح للإستهلاك البشري في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في البصرة.وقالت الهيئة في بيان لها , إنه “تم أتلاف حمولة تقدر (3429 كارتون دجاج مجمد) محملة على حاوية براد حجم 40 قدم في منطقة الطمر الصحي وفق محضر أصولي مشترك مع الدوائر المعنية “.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص إتلاف شحنة من مادة الدجاج غير صالحة للإستهلاك في أم قصر النعيم نيوز.

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