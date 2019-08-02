اتلاف شحنة الدجاج غير الصالحة للاستخدام البشري في ام قصر

2019/08/02 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور

نيوز/ بغداد

اتلفت

هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الجمعة، شحنة من مادة الدجاج غير الصالحة للاستخدام

البشري.

وقالت

الهيئة في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان الحمولة “والتي

تقدر بنحو 3429 كارتونة دجاج مجمد، محملة على حاوية براد بحجم 40 قدم، قد تم ضبطها

في ميناء ام قصر الشمالي في البصرة، لمخالفتها معايير السلامة”.

وتابع

“تم اتلاف المادة في منطقة الطمر الصحي وفق محضر اصولي مشترك مع الدوائر

المعنية”.

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