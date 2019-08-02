عباس علي العلي - رواية (السوارية) ح1

2019/08/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي أفتتاحية الذاكرةذكرياتنا في الحياة تماما تشبه الماء بين شطي نهر لا يمل من الجريان ولا ينسى أن الوجود ما هو إلا بقاءنا أحياء، لذا لا تموت المدن التي نسكنها أو نمر فيها أو في جزء من حياتنا قد تشبهنا نحن بني الإنسان تولد وتنمو وتكبر ثم تصبح عروس او ثكلى لكنها لا تترك فينا إلا تاريخها المصفوف ذكريات في عمق ما نكسبه منها وفيها، الفرق أننا نكبر ونشيخ ونرحل أما هي تكبر وتتجمل لكنها تبقى على أناقتها ......

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