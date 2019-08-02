حكمت الحاج - البنيوية الفوقية

2019/08/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #حكمت_الحاج أعترف بادئ ذي بدء بصعوبة نقل مصطلح (superstructuralism) إلى العربية إذ يكفي أن نشير إلى أنّه يتكون من ثمانية عشر حرفا وهو شيء نادر في اللغة الإنكليزية أن يكون اللفظ بهذا الطول ولكنها الضرورة القصوى تلك التي حدت بالناقد "ريتشارد هارلاند" أن ينحت هذا الاصطلاح ليعبر به عن فلسفة البنيوية وفلسفة تيار ما بعد البنيوية، فالكلمة المنحوتة هي في الأصل جمع لمصطلحين بعيدين عن بعضهما في الظاهر على الأقل، الأول ......

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