نبيل عودة - يوميات نصراوي: حكايتي مع الابداع الثقافي

2019/08/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نبيل_عودة (ملاحظة: المقال كتب قبل عقد من السنين، وها انا انشره كيوميات بعد تردد طويل من رؤيتي ان الصورة اليوم لم تختلف بل تزداد سلبية)يتهمني بعض مزاولي مهنة الشعر، باني فاقد للمنطق الثقافي، ولم اعد اجاري عصري، ومن هنا نقمتي على شعرنا المحلي وعلى الكتابات الأدبية المختلفة، ان كانت قصة او قصة قصيرة جدا، او مقالة نقدية.وبصراحة، في مواقفي أحاول ان أكون وسطيا، لعلني صرت دقة قديمة لا افهم الحداثة الأدبية الت......

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