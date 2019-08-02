وزير الخارجية: مشاركة العراق في مفاوضات أستانا خطوة متميزة نحو الإعتراف بدوره العربي والإقليمي

2019/08/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال وزير الخارجية، اليوم الجمعة، ان مشاركة العراق كمراقب في مفاوضات أستانا 13 هي خطوة متميزة نحو الإعتراف بدوره المحوري العربي والإقليمي والإيجابي للعمل مع دول المنطقة على ايجاد حلول مقبولة لمشاكل المنطقة وخاصة للجارة سوريا.

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