العراق يؤكد استمراره بكشف مصير المفقودين الكويتيين

2019/08/02 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، استمرارها العمل لكشف مصير المفقودين الكويتيين، وذلك تزامناً مع ذكرى اجتياح نظام صدام حسين للكويت في 2 آب 1990.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجيّة أحمد الصحّاف في بيان تلقت /SNG/، نسخة منه، إن “السلطات العراقـيّة تسعى وباهتمام بالغ لإنهاء آثار المأساة الإنسانـيَّة التي تعرّض لها الأشقاء الكويتيون إبّان ...

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