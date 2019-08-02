2019/08/02 | 19:23

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني NNC أعلن نادي برشلونة الإسباني بيع جناحه البرازيلي مالكوم إلى نادي زينيت سان بطرسبرغ الروسي، بعد فشل اللاعب بإثبات نفسه في “الكامب نو”.وأتم بطل الدوري الروسي صفقة انتقال مالكوم مقابل 40 مليون يورو، ليعزز فيها تشكيلة فريقه المشارك بدوري أبطال أوروبا.وقال بطل الدوري الإسباني الجمعة إن الصفقة تشمل أيضا […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص برشلونة يبيع لاعبه البرازيلي..ويقر “بفشل التجربة” المركز الخبري الوطني.

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