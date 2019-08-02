2019/08/02 | 19:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت وزارة الخارجية ان الاجتماع الثلاثيّ على مستوى وزراء خارجيّة العراق والاردن ومصر ، سيعقد في بغداد يوم الاحد المقبل ، لبحث موضوعات مكافحة الارهاب، والاستثمار ودعم العراق في اعادة الاعمار./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجيـة العراق والاردن ومصـر في بغداد الاحد المقبل) نشر أولاً على موقع (وكالة وطن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الاجتماع الثلاثي لوزراء خارجيـة العراق والاردن ومصـر في بغداد الاحد المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة وطن).