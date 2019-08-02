2019/08/02 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / خطوة برس أعلنت شرطة البصرة اليوم الجمعة عن إحباط عملية تهريب قطعة أثرية في القرنة.وذكرت اشرطة في بيان تلقت “خطوة برس” نسخة منه أن “قوة مشتركة من مركز شرطة القرنة و مديرية الاستخبارات في البصرة تمكنت من القاء القبض متهمين اقدما على تهريب قطعة اثرية”.واضاف البيان “بعد التحري وجمع المعلومات تم

هناك تفاصيل اخرى بخصوص احباط تهريب قطعة اثرية في البصرة وكالة خطوة برس.

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