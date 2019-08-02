بغداد تستضيف الاحد المقبل اجتماع ثلاثي خاص بمكافحة الارهاب

2019/08/02 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة

اعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الجمعة، عقد اجتماع ثلاثي بين العراق والاردن ومصر في بغداد بالرابع من شهر اب الجاري.

وقال المتحدث باسم وزارة

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