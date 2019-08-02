2019/08/02 | 19:27

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلال زيارته إلى العاصمة الليبية طرابلس، قدم المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا مقترح روسيا لمفهوم الأمن الجماعي في الخليج العربي.في هذا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هل صحيحة مساعي روسيا في لملمة أمن دول الخليج؟) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هل صحيحة مساعي روسيا في لملمة أمن دول الخليج؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).