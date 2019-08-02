بسبب دراجة هوائية.. اطلاق نار كثيف جنوبي بغداد والشرطة تتدخل.. (صور)

2019/08/02 | 19:27

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بغداد اليوم- بغداد

أعلنت شرطة نجدة محافظة بغداد، الجمعة، اعتقال عدد من الأشخاص على اثر اندلاع اطلاق نار في منطقة الدورة جنوبي العاصمة.

وذكرت النجدة في بيان مقتضب تلقته (بغداد اليوم)، انه "حصل حادث مشاجرة وصل الى حدوث اطلاق نار، على اثر سرقة دراجة هوائية، ضمن منطقة الدورة شارع ٦٠ جنوب بغداد".

وتابعت "حيث تم القبض على خمسة اشخاص من قبل دوريات نجدة الدورة وضبط بحوزتهم بندقيتين كلاشنكوف وظروف فارغة في محل الحادث واثناء استصحابهم للمعاونية قام احدهم بالاعتداء على ضابط الدوريات ".

ولفتت "تم تسليمهم جميعاً الى الجهات ذات الاختصاص لاتخاذ الاجراءات القانونية بحقهم".

بغداد اليوم- ديالى

نفت اللجنة الامنية في مجلس محافظة ديالى، اليوم الجمعة، تعرض معسكر العراق الجديد، أو ما يعرف باسم معسكر "أشرف" شمالي المحافظة، للقصف.

وقال رئيس اللجنة الامنية في مجلس ديالى صادق الحسيني، في تصريح خاص لـ(بغد

بغداد اليوم- ميسان

أعلنت قيادة شرطة محافظة ميسان، الجمعة، عن اعتقال متهم أقدم على قتل صديقه أثناء العبث بسلاح ناري في منطقة الكرامة بمدينة العمارة، مساء يوم أمس الخميس.

وقالت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، إن "قوة مشتركة من

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت مديرية الشؤون في شرطة محافظة البصرة، الجمعة، القبض على منتسب متهم بقضايا التزوير.

وذكرت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، انه "حسب توجيهات مدير عام الشؤون الداخلية والامن

اللواء حسين عبدالهادي محبوبة، وبأشرا

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