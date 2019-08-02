2019/08/02 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني NNC التقى اليوم رئيس منظمة الحج الإيرانية، علي رضا رشيديان، بوزير الحج والعمرة السعودي، محمد صالح بن طاهر، في مدينة مكة المكرمة.وناقش الطرفان خلال الاجتماع قضية إعادة إيفاد المواطنين الإيرانيين لأداء العمرة في السعودية.وقال رشيديان إن “شرطنا لإعادة إيفاد الإيرانيين لأداء العمرة هو حفظ عزتهم وكرامتهم”، مضيفا أن “مقدمة […]هناك تفاصيل اخرى بخصوص لقاء سعودي إيراني في مكة! المركز الخبري الوطني.

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