2019/08/02 | 19:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مصدر في الشرطة، اليوم الجمعة، بأن قوة أمنية اعتقلت خمسة أشخاص على خلفية “دكًة عشائرية” في منطقة الدورة جنوبي بغداد.وقال المصدر، إن “مشاجرة تطورت الى دكة عشائرية ضمن شارع ٦٠ في منطقة الدورة جنوبي بغداد واستخدمت فيها الاسلحة الخفيفة والمتوسطة”.وأضاف المصدر ، أن “نجدة بغداد/ قاطع الدورة تدخلت على الفور وقامت باعتقال …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اعتقال خمسة أشخاص على خلفية “دكة عشائرية” في الدورة النعيم نيوز.

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