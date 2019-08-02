منتخبا الأردن والسعودية يصلان أربيل للمشاركة ببطولة غرب آسيا

2019/08/02 | 19:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وصل إلى مدينة أربيل، الجمعة، منتخبا الأردن السعودية، للمشاركة في بطولة غرب آسيا، التي يحتضنها العراق.

وكان في استقبالهم محافظ اربيل ، نوزاد هادي، ورئيس اتحاد كرة القدم عبد الخالق مسعود، وعلي جبار الأسدي، رئيس اللجنة المنظمة لمجموعة اربيل ، والقنصل الكويتي احمد عكلة العنزي ،إضافة إلى تواجد عدد كبير من القنوات المحلية .

وبذلك أكتمل عقد فرق المجموعة الثانية التي تنطلق مبارياتها يوم الاحد المقبل، بلقاء المنتخب الأردني بنظيره البحريني، تعقبها مباراة الكويت والسعودية.

رئيس بعثة المنتخب، الكويتي احمد عكلة العنزي، قال في تصريح خاص للمكتب الإعلامي للاتحاد: انهم سعداء جدا بحضورهم إلى العراق من أجل المشاركة في هذا التجمع العربي الاخوي، والمساهمة الفاعلة في إنجاح البطولة التي يحتضنها العراق لأول مرة في تاريخه.

من جانبه، عبر اللاعب السابق ورئيس الوفد البحريني “محمد جمعة” عن سعادته البالغة في زيارة العراق، مثمنا حسن الضيافة والاستقبال التي حظيت بها المنتخبات.

وأشار إلى الهدف الأسمى من تواجدهم في هذه البطولة، وهو سعيهم الجاد بالوقوف مع العراق في رفع الحظر الرياضي من خلال المساهمة في إظهار هذه البطولة بصورة إيجابية تعكس قدرة العراقيين على تنظيم اكبر البطولات الدولية رسمية كانت ام ودية.

ابراهيم القاسم الأمين العام للاتحاد السعودي وصف مشاركة المنتخب السعودي بالتاريخية نظرا لعمق العلاقة التي تربط الاتحادين العراقي والسعودي والتي انعكست على توطيد أواصر الاخوة والمحبة بين البلدين الشقيقين.

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