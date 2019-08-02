تعرف على اعداد الحشد الشعبي الرسمية بالعراق واعداد الموطنة رواتبهم

2019/08/02 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المالية العامة لهيئة الحشد الشعبي ان اعداد قوات الحشد الشعبي الرسمية بلغت 160000 الف عنصر موضحا ان 130000الف منهم قد تم توطين رواتبهم.وقال مدير عام المالية حسين اسماعيل خليل لوكالة نون الخبرية ان اعداد قوات الحشد الشعبي الرسمية بلغت 160000 الف عنصر موضحا ان 130000 الف منهم قد تم توطين رواتبهم وقد اصدرنا لغاية اليوم 115000 الف بطاقة كي كارت يتم استلام الرواتب بواسطتها موضحا ان الحشد في طور انهاء توطين رواتب الوية 313، 314، 315 وهم مقاتلي سرايا السلام في سامراء

واعتبر خليل ان الحشد الشعبي اول جهة امنية بالعراق توطن رواتب منتسبيها من خلال مصرف الرافدين.

وكالة نون خاص

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