المنافذ الحدودية تتلف شحنة من الدجاج غير صالح للاستهلاك البشري في ميناء أم قصر

2019/08/02 | 19:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت هيأة المنافذ الحدودية إتلاف شحنة من الدجاج غير صالح للاستهلاك البشري في إحدى المنافذ الحدودية.

وأكدت الهيأة، اتلافها شحنة من الدجاج غير صالح للاستهلاك البشري في منفذ ميناء أم قصر الشمالي في البصرة.

إذ تم اتلاف حمولة تقدر بثلاثة آلاف واربعمئة وتسعة وعشرين كارتون دجاج مجمد، محملة على حاوية براد حجم اربعين قدماً في منطقة الطمر الصحي، وفق محضر أصولي مشترك مع الدوائر المعنية.

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